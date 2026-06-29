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Un brassard pour soutenir Deschamps : une légende ne comprend pas le refus de la FIFA

ABS
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Un brassard pour soutenir Deschamps : une légende ne comprend pas le refus de la FIFA

La classe, ça ne s’achète pas. En marge de France-Suède, Gary Lineker a ouvertement critiqué la FIFA, qui n’avait pas autorisé les joueurs de l’équipe de France à exprimer lors de France-Norvège leur soutien à Didier Deschamps, en deuil après le décès de sa mère. Dans un entretien à L’Équipe, l’ancien attaquant anglais confie qu’il « n’arrive toujours pas à croire que la FIFA n’ait pas autorisé les joueurs à porter un brassard noir ».

Lineker très explicite sur le niveau de l’équipe de France

Dans ce même entretien, Lineker a également loué le niveau de l’équipe de France, non sans mettre la pression aux joueurs de DD. C’est simple, le très prisé consultant de The Rest is football a tout simplement désigné la France comme étant la « meilleure équipe » de cette Coupe du monde.

Éléments de réponse dès mardi à 23 heures où la France devra dompter la Suède d’Alexander Isak.

De quoi faut-il se méfier chez les Suédois ?

ABS

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