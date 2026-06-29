Le Japon privé de l’une de ses stars face au Brésil

Samouraï à terre. Opposé au Brésil en seizièmes de finale, le Japon devra faire sans l’une de ses stars. Toujours pas remis de sa blessure au ménisque subie face aux Pays-Bas (2-2), pour le premier match de poule, Takefusa Kubo sera absent face à la Seleção.

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De retour à l’entraînement

Ce dimanche, les Samurai Blue ont ouvert les portes de leur entraînement pendant un quart d’heure à la presse. Dans ce laps de temps, les caméras ont eu le temps de capter une image de l’ailier de la Real Sociedad esseulé, loin du groupe, sans ballon entre les pieds. Leur sélectionneur Hajime Moriyasu, interrogé par l’ESPN, est revenu sur la situation de l’homme aux 50 sélections : « Pour l’instant, il fait seulement de la course et du travail individuel. Il ne jouera donc pas le match contre le Brésil. Nous espérons qu’il se rétablisse très vite, et c’est également son objectif. »

Il faudra d’abord battre le Brésil, avec un ailier qui fait des ravages.

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