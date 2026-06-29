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Jesse Marsch fait déjà des courbettes à son futur adversaire

SW
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Jesse Marsch fait déjà des courbettes à son futur adversaire

C’est les émotions. Le sirop d’érable coule à flots : le Canada a composté son billet pour les huitièmes de finale face à l’Afrique du Sud au terme d’un match chiant comme la pluie (0-1). Jesse Marsch n’a pas boudé son plaisir : « Notre prestation a été très solide et disciplinée. On n’a pas laissé d’ouverture, et même lorsque le gardien de but ralentissait le jeu, on n’a pas perdu patience. On savait qu’il allait être très important de rester compacts et organisés pour empêcher l’Afrique du Sud de s’échapper vers les espaces libres. »

Maintenant, face à un géant

L’ancien technicien de Leipzig a également brossé un portrait bien élogieux de son futur adversaire, qui pardonnera sans doute moins le manque d’efficacité offensive des Canucks« De manière générale, mon objectif dans ce tournoi, outre celui d’inspirer notre nation, était de mener une belle campagne afin de pouvoir affronter l’un des géants du football mondial. Compte tenu de ce que le Maroc a accompli ces six dernières années, c’est un géant moderne. Quant à l’équipe nationale néerlandaise, qui connaît le succès depuis ce qui semble être des siècles, c’est un géant traditionnel. »

Tabarnak de Goliath !

Le discours inspirant de Jesse Marsch à ses joueurs

SW

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