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Juan Mata devient actionnaire d’un nouveau club

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Juan Mata devient actionnaire d’un nouveau club

Moins hésitant avec le business qu’avec son avenir footballistique. Juan Mata va devenir un nouvel actionnaire du Melbourne Victory « lorsqu’il décidera de prendre sa retraite », a annoncé le club australien dans lequel il joue depuis 2025. Alors que l’Espagnol se tâte encore à jouer une saison de plus à 38 ans, il s’agit de sa troisième arrivée dans l’actionnariat sportif. Après un investissement via un groupe dans l’écurie de Formule 1 Alpine, l’ancien joueur de Chelsea était arrivé au capital du San Diego FC en novembre 2024. « Je veux participer à la construction de l’avenir, non seulement pour une saison, mais sur le long terme », blablate le champion du monde 2010.

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En plus de devenir actionnaire, Juan Mata présidera un comité de football nouvellement créé au sein du club de A-League. Deux nouveaux rôles qu’il considère comme « une suite logique ». En 25 matchs cette saison, le milieu offensif a inscrit cinq buts et délivré douze passes décisives pour sa vingtième saison professionnelle.

Et dire qu’il a un an de moins que Lionel Messi…

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