Des mouettes se mêlent à la course aux play-off en Australie

Non, nous ne sommes pas à Brighton ! Si on peut parfois râler sur une décision de l’arbitre ou sur un choix douteux d’un attaquant de son équipe, comment râler sur des mouettes ? C’est la question qu’ont dû se poser durant de longues secondes les supporters des Newcastle Jets en Australie. Revenus à 2-2 partout sur la pelouse du Melbourne Victory, les leaders du championnat aussie avaient l’occasion de s’envoler sur une dernière action et de quasiment s’assurer la première place avant les play-off.

Sauf que, hasard des vents, une petite troupe de mouettes est venue se caler aux pieds des joueurs, sur le coup franc de la dernière chance. Une situation improbable qui a poussé les deux frappeurs à privilégier la passe courte, leur course d’élan étant rendue impossible par les volatiles.

Alfred Hitchcock's Birds was evidently based in the A-League. Melbourne Victory vs Newcastle Jets. pic.twitter.com/M1T1zCUtpQ — Sickos Committee (@SickosCommittee) April 17, 2026

Au classement, Newcastle reste premier, est assuré d’être directement qualifié pour les demi-finales du championnat, et pourrait bien retrouver à nouveau Melbourne en play-off, bien en place dans le top 6 avant une dernière journée à suspense.

Les mouettes joueront-elles à nouveau les trouble-fêtes pendant les phases finales ?

Le bijou de Juan Mata avec Melbourne Victory