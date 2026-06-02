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Un des gros joueurs de l'Autriche forfait pour le Mondial

OC
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Un des gros joueurs de l'Autriche forfait pour le Mondial

La tuile. L’Autriche devra voyager aux États-Unis sans l’un de ses maîtres à jouer. La Fédération a annoncé que son milieu offensif de 26 ans, Christoph Baumgartner, « souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite », après un IRM passé ce mardi. Baumi ne pourra donc pas honorer la première participation de sa nation à la Coupe du monde depuis 1998.

Un vide à combler

Christoph Baumgartner sort de la saison la plus prolifique de sa carrière avec 17 buts et 9 passes décisives en 37 matchs avec Leipzig cette saison. La sélection autrichienne lui souriait aussi plutôt bien ses derniers temps puisqu’il cumule 19 contributions décisives sur ses 25 derniers matchs avecDas TeamUn vide à combler inévitablement pour Ralf Rangnick, qui peut néanmoins compter sur Marcel Sabitzer, Romano Schmidt ou même le récemment naturalisé Carney Chukwuemeka pour pallier son absence.

Espérons que sans Baumgartner, l’Autriche ne fasse pas un Mondial en chute libre.

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OC

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