Un des gros joueurs de l'Autriche forfait pour le Mondial

La tuile. L’Autriche devra voyager aux États-Unis sans l’un de ses maîtres à jouer. La Fédération a annoncé que son milieu offensif de 26 ans, Christoph Baumgartner, « souffre d’une blessure musculaire à la cuisse droite », après un IRM passé ce mardi. Baumi ne pourra donc pas honorer la première participation de sa nation à la Coupe du monde depuis 1998.

💔 Christoph Baumgartner wird dem Nationalteam bei der WM fehlen. ℹ️ Das steht nach der heutigen MRT-Untersuchung fest. Der 26-Jährige zog sich eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu. Wir wünschen dir nur das Beste, Baumi! #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/bEz8g6r1Oo — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 2, 2026

Un vide à combler

Christoph Baumgartner sort de la saison la plus prolifique de sa carrière avec 17 buts et 9 passes décisives en 37 matchs avec Leipzig cette saison. La sélection autrichienne lui souriait aussi plutôt bien ses derniers temps puisqu’il cumule 19 contributions décisives sur ses 25 derniers matchs avec Das Team. Un vide à combler inévitablement pour Ralf Rangnick, qui peut néanmoins compter sur Marcel Sabitzer, Romano Schmidt ou même le récemment naturalisé Carney Chukwuemeka pour pallier son absence.

Espérons que sans Baumgartner, l’Autriche ne fasse pas un Mondial en chute libre.

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