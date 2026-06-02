S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Plymouth

À Plymouth, on vire par e-mail

EM
Réactions
À Plymouth, on vire par e-mail

Un geste d’une grande classe… Les joueuses de Plymouth, en troisième division anglaise, ont appris une très mauvaise nouvelle… d’une façon plus que sèche. À travers un communiqué, elles expliquent la situation : « Presque toutes les joueuses ont été informées par mail du club qu’elles seront libérées à la fin de leur contrat le mois prochain. »

Une nouvelle qui les laisse dans l’incompréhension alors qu’elles venaient de réaliser une saison plus qu’honorable en terminant deuxièmes de leur championnat et ont même remporté la County Cup.

Le club se prépare pour une nouvelle saison

Laissant ses joueuses dans le flou total, le club a quand même réagi à la situation dans un communiqué. Il y défend « un coût financier bien plus important que prévu » mais affirme préparer « une nouvelle saison de Women’s National League Southern Premier ».

D’une façon toujours plus élégante, les dirigeants avaient informé l’entraîneuse de l’équipe, Marie Hourihan, qui devait se charger de tenir au courant les joueuses de son équipe. Cette dernière a décidé de quitter le club et la direction a donc dû leur faire part de la décision par mail.

Heureusement qu’il n’est pas tombé dans les spams.

Peut-on gagner un titre et ne pas savoir danser ?

EM

À lire aussi
Logo de l'équipe France
Il a bon dos, William Saliba
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal (1-1, 4-3 T.A.B.)
Il a bon dos, William Saliba

Il a bon dos, William Saliba

Il a bon dos, William Saliba
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.