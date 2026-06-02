L’Afrique du Sud tenue en échec à domicile à 12 contre 11

Non, il n’y a pas d’erreur dans le titre. Vendredi, l’Afrique du Sud n’a pu faire mieux que 0-0 contre le Nicaragua. Un match où elle partait clairement favorite, notamment pendant la minute où 12 de ses joueurs étaient sur le terrain. Une simple erreur d’inattention, sûrement. Ou une nouvelle règle FIFA passée entre deux communiqués.

À la 67e minute, Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana, procède à plusieurs changements. Sauf qu’au moment de reprendre le jeu, le calcul est assez simple : il n’y a pas onze Sud-Africains sur la pelouse, mais bien douze. Le corps arbitral s’en est finalement rendu compte une minute après la reprise du match.

“Bafana Bafana played with 12 players. As play goes to continue, we will see how 12 players are in the field of play." Former PSL referee Victor Hlungwani has made a discovery of Bafana Bafana fielding 12 players including the goalkeeper in their friendly warm-up match against… pic.twitter.com/L0GEWmabfS — iDiski Times (@iDiskiTimes) June 2, 2026

Une performance peu convaincante

À un peu plus d’une semaine de leur entrée en lice dans le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face au Mexique, remake de celui de 2010 , les Sud-Africains ont eu bien du mal à convaincre face à une nation pourtant classée 131e mondiale.

Trois joueurs de plus et ils se transformaient en Springboks.

Faux départ pour l’Afrique du Sud