La liste de l'Ouzbékistan concoctée par Cannavaro

Les Ouz-men et le Ballon d’or. Le sélectionneur de l’Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a annoncé ce mardi la liste des joueurs qui l’accompagneront au Mondial. Sans surprise, la star des « Loups Blancs », Abdukodir Khusanov, sera le visage médiatique de sa nation pour sa première participation à la Coupe du monde. L’ancien Lensois sera accompagné d’Eldor Shomurodov, passé par l’AS Roma et en grande forme cette saison après avoir terminé meilleur buteur du championnat turc avec Başakşehir, ainsi que de son coéquipier à Istanbul, Abbosbek Fayzullaev.

Une majorité de joueurs locaux

Sur les 26 noms retenus par le Ballon d’or et champion du monde 2006, 15 d’entre eux évoluent dans le championnat ouzbèque. Un vivier local sur lequel devra compter Cannavaro pour tenter de faire briller sa sélection pour son premier Mondial. L’Ouzbékistan débutera contre la Colombie le 18 juin, avant de défier le Portugal (23/06) et la RD Congo (28/06).

En cas de qualification pour la phase finale, on peut imaginer la fédération faire de nouveaux cadeaux démentiels à ses joueurs.

La liste de l’Ouzbékistan :

Gardiens : Botirali Ergashev (Neftchi Fargona), Abdouvohid Nematov (Nasaf Qarshi), Outkir Yousoupov (Navbahor Namangan)

Défenseurs : Abdoulla Abdoullaev (Dibba Al Fujairah), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Roustam Ashourmatov (Esteghlal), Oumar Echmourodov (Nasaf Qarshi), Behrouzjon Karimov (Termez Sourkhon), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Cherzod Nasrullaev (Pakhtakor) Farroukh Sayfiev (Neftchi Fargona), Avazbek Oulmasaliyev (OKMK Olamiq), Jakhongir Ourozov (Dinamo Samarkand).

Milieux : Cherzod Esanov (Bouxoro), Abbosbek Fayzoullaev (Istanbul Basaksehir), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fargona), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shoukourov (Bani Yas), Oston Ourounov (Persepolis), Odiljon Xamrobekov (Tractor).

Attaquants : Azizbek Amonov (Dinamo Samarkand), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Igor Sergeev (Persepolis).

Pourquoi la France n’a pas eu l’Ouzbékistan dans le chapeau 3