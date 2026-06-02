Du lourd dans la liste de la Turquie pour la Coupe du monde

Pour la patrie. Quelques jours après avoir dévoilé une liste élargie de 35 noms, le sélectionneur italien de la Turquie, Vincenzo Montella, a fait des choix forts et officialisé la liste des 26 joueurs qui l’accompagneront en Amérique du Nord pour aller y disputer la Coupe du monde.

Pourtant élu meilleur joueur du championnat danois et auteur de 21 passes décisives toutes compétitions confondues avec Midtjylland, Aral Şimşir est écarté de la liste, à l’instar de l’ancien marseillais Yusuf Sarı, du capitaine de Stuttgart Atakan Karazor et de l’avant-centre de Bournemouth Enes Ünal.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik… pic.twitter.com/POGedvKnfN — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026

Les étoiles filantes sont bien là

À l’exception de quelques absents notables, les principales étoiles turques seront de la fête américaine. Les cracks Arda Güler, Kenan Yıldız (qui signifie « étoile » en turc, tiens donc) et Can Uzun sont bien évidemment dans les 26, tout comme le capitaine Hakan Çalhanoğlu, l’ancien Lillois Zeki Çelik et le métronome Orkun Kökcü.

Cet été, l’Ay-Yıldızlılar (la Lune étoilée, en référence au drapeau turc) va disputer la troisième Coupe du monde de son histoire. Lors de sa dernière participation en 2002, la sélection turque avait fait sensation en finissant troisième après s’être inclinée de justesse en demi-finales face aux futurs champions du monde brésiliens emmenés par Ronaldo.

Au programme pour la Turquie ? Un groupe D ouvert avec l’Australie (14 juin à 6 heures du matin), le Paraguay (20 juin à 5 heures du matin) et l’un des pays hôtes, les États-Unis (26 juin à 4 heures du matin).

Les étoiles turques vont-elles briller au pays de tous les éclats ?

Gardiens : Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Besiktas), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Défenseurs : Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma).

Milieux : Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), Ismail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beikta), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Attaquants : Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Francfort), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).

La Turquie fait le plein de confiance en amical