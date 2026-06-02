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Un jeune condamné pour avoir lancé un saucisson sur un policier

EM
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Un jeune condamné pour avoir lancé un saucisson sur un policier

En pleine ouverture de la saison des apéros, jouer avec du sifflar, c’est honteux ! En pleine célébration du sacre parisien à Pau, des affrontements avec les forces de l’ordre ont éclaté. Dans toutes ces scènes regrettables, un jeune homme de 21 ans a reconnu avoir jeté un saucisson dans l’œil d’un policier qui le poursuivait, comme le raconte Sud-Ouest. Résultat : quatre mois ferme, sous bracelet électronique. Le gardien de la paix, légèrement touché, a tout de même obtenu un jour d’ITT, rapporte Ici.

L’accusé n’avait pas mangé depuis midi

Jugé au tribunal de Pau, ce lundi, le prévenu s’est expliqué sur la présence de l’arme du crime avec lui lors des célébrations : « J’avais faim, je n’avais pas mangé depuis midi. » Ce à quoi la juge lui a répondu : « Mais vous êtes restés deux heures au milieu des affrontements. Vous auriez très bien pu manger votre saucisson chez vous. »

Concernant son terrible geste, il assure : « Je n’avais pas l’intention de le jeter sur lui, je m’en suis débarrassé pour avoir les mains libres. » À la fin de son audience, le jeune a tout de même présenté ses excuses au policier touché par le saucisson.

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EM

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