Le Sénégal retire deux noms pour sa liste définitive

Et à la fin, il en reste 26. Le Sénégal, futur adversaire de l’équipe de France, a dévoilé sa liste définitive pour la Coupe du monde. Sans surprise, les stars seront de la partie avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye.

Il y a 26 heureux, mais aussi deux déçus. Le défenseur central du Paris FC Moustapha Mbow et le latéral droit d’Anderlecht Ilay Camara devront regarder la Coupe du monde à la télé.

📋 La liste des 26 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour défendre les couleurs du Senegal à la Coupe du Monde 2026. #ListeGaindeyi ✅✨ pic.twitter.com/xygmV0iAE8 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 2, 2026

Bara Sapoko Ndiaye, la surprise du chef

Avec seulement 148 minutes disputées cette saison avec le Bayern, Bara Sapoko Ndiaye (18 ans) jouera bien sa première Coupe du monde. Une surprise pour un joueur qui profite de sa bonne performance lors du premier match amical des Lions dimanche dernier face aux États-Unis (défaite 3-2).

Les champions ou vice-champions d’Afrique, ça dépend si vous êtes Marocains ou Sénégalais, disputeront leur premier match de Coupe du monde le 16 Juin face aux Bleus, avant d’enchainer avec la Norvège et l’Irak.

La liste définitive du Sénégal

Gardiens : Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nice)

Défenseurs: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Galatasaray SK)

Milieux : Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal CF), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Chérif Ndiaye (Samsunspor)

Les États-Unis surprennent le Sénégal