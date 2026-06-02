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La liste de l’Australie pour la Coupe du monde 2026 avec le gardien Mathew Ryan

VM
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La liste de l’Australie pour la Coupe du monde 2026 avec le gardien Mathew Ryan

Prêts à bondir ? Les Kangourous ont communiqué ce dimanche soir la liste des 26 joueurs qui recevront prochainement leur billet pour s’envoler vers l’Amérique du Nord et la Coupe du monde.

Le sélectionneur Tony Popovic a convoqué seulement 9 joueurs qui avaient pris part au Mondial 2022 au Qatar, parmi lesquels le capitaine et ancien Lensois Mathew Ryan, le roc et Golgoth Harry Souttar (1,98 mètre), l’ancien du Hertha Berlin Mathew Leckie ou encore l’expérimenté Jackson Irvine (81 sélections). L’international espoir italien Cristian Volpato (milieu offensif, Sassuolo) est bien là.

Un groupe relevé

Les Socceroos évolueront dans un groupe relevé dans lequel ils auront l’étiquette du petit Poucet. Ils entreront en lice le 14 juin prochain face à la Turquie de Vincenzo Montella (6 heures du matin), avant de défier l’un des pays hôtes, les États-Unis, le 19 juin à 21 heures. Enfin, ils affronteront le Paraguay le 26 juin (4 heures du matin) pour clore la phase de groupes.

Prêts à surfer sur la vague américaine ?

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VM

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