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Le Qatar dévoile sa liste définitive

TM
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Le Qatar dévoile sa liste définitive

Le dernier mot. Après la défaite pas rassurante en amical face à l’Irlande (1-0), Julen Lopetegui a dévoilé ce lundi la liste définitive du Qatar pour la Coupe du monde 2026. Le technicien espagnol, qui avait annoncé une liste élargie de 28 noms le 26 mai dernier, a décidé d’écarter le portier d’Al Shahaniya, Shehab Ellethy, et l’arrière gauche Rayyan Al Ali (Al-Gharafa).

L’heure de gagner ?

Le double champion continental en titre tentera de faire mieux que le Mondial précédent, à domicile, où ils avaient perdu leurs trois matchs de poule et inscrit un seul petit pion. La sélection de Lopetegui est placée dans le groupe B avec la Suisse, le Canada et la Bosnie.

Believe, croire en nos rêves.

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TM

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