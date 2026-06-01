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Andrés Iniesta décroche son premier job d’entraîneur

MJ
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Andrés Iniesta décroche son premier job d&rsquo;entraîneur

Tout le monde attendait de savoir ce que pouvait donner Iniesta sur un banc de touche, il faudra regarder la D2… des Émirats. Deux ans après avoir pris sa retraite avec une dernière expérience du côté de l’Emirates Club, Andrés Iniesta va rester aux Émirats. Il va signer cette fois-ci en tant qu’entraîneur pour le Gulf United, club de deuxième division basé à Dubaï.

Une première expérience de coaching bien loin des terres européennes dans un club qui a terminé à la dixième place du dernier championnat. Il aura l’occasion d’avoir sous ses ordres Robin Quaison, Julien Janvier et Leroy Fer.

Les puristes connaissent.

Et Kvara Ballon d'or !

MJ

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