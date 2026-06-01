Villarreal nomme son nouvel entraîneur

Le Sous-Marin jaune a trouvé son nouveau commandant de bord. Ce lundi, Villarreal a annoncé l’arrivée de son nouvel entraîneur de 38 ans, Iñigo Pérez. Le troisième de la Liga a publié un message sur les réseaux sociaux du club pour souhaiter la bienvenue à l’ancien coach du Rayo Vallecano pour une aventure qui devrait durer trois saisons et remplace donc Marcelino.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝 El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas ¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛 ℹ️ https://t.co/s2ZeoE7yaP pic.twitter.com/BcE30Szj0i — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 1, 2026

Encore un coach basque qui promet

Avec Mikel Arteta en première ligne, le Pays basque exporte aussi bien ses coachs que ses jamones. Cette saison, l’originaire de Pampelune n’a pas que maintenu le club madrilène en Liga, il lui a surtout permis d’obtenir son meilleur classement de son histoire avec une huitième place en championnat. C’est également l’artisan de l’épopée malheureuse du Rayo en C4 avec cette finale perdue contre Crystal Palace, mercredi dernier.

Et si Marcelino arrivait en 4-4-2 sur le Canebière ? L’OM cherche bien un coach, non ?

Comme le Real Madrid, ils sont snobés dans la liste de l’Espagne