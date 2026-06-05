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L’UNFP tire la sonnette d’alarme sur l’avenir du football féminin en France
La cata. À travers un communiqué publié ce vendredi, l’UNFP alerte sur la situation de plusieurs sections féminines, qui ont disparu ou sont menacées de disparition : « Après Dijon et Nice, c’est aujourd’hui la section féminine du Stade de Reims qui est fragilisée. Derrière ces situations, une même réalité : une crise économique profonde qui frappe le football français, et dont les sections féminines paient trop souvent le prix. »
Football féminin : l'UNFP tire la sonnette d'alarme. Après Dijon et Nice, c'est aujourd'hui la section féminine du Stade de Reims qui est fragilisée. Derrière ces situations, une même réalité : une crise économique profonde qui frappe le football français, et dont les sections… pic.twitter.com/PbGYHv7GBM— UNFP (@UNFP) June 5, 2026
« Nous souhaitons exprimer notre tristesse, notre colère et notre sentiment d’abandon »
Face à cette situation, les joueuses rémoises ont décidé de communiquer : « Nous souhaitons exprimer notre tristesse, notre colère et notre sentiment d’abandon face à une décision sur laquelle nous n’avons eu aucune prise. » En effet, la section féminine est menacée d’une relégation administrative en D3 voire en R1.
Le syndicat a rappelé que ce « ne sont pas des cas isolés » et appelle la LFFP à « accélérer le développement économique de ses compétitions ». Il affirme également qu’il restera « pleinement mobilisés aux côtés des joueuses pour les accompagner et défendre leurs intérêts. »
🔴⚪️ Le communiqué des joueuses de l’équipe féminine du Stade de Reims pic.twitter.com/oaG978FBN4— Reims VDT (@reimsvdt) June 5, 2026
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EM