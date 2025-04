Grosse inquiétude pour Junya Ito à Reims

Ito fait crac.

Un match nul qui sentait bon l’amical et une mauvaise nouvelle qui pourrait tout gâcher : ce dimanche, sur la pelouse de la Mosson, le Stade de Reims a ramené un point (0-0), mais a perdu Junya Ito. Sorti en boitant à la 34e minute après s’être blessé seul sur un appui, l’international japonais n’était pas franchement rassurant après la rencontre.

« J’ai entendu comme un crac en reculant. J’ai préféré sortir par précaution. Je ne sais pas ce que j’ai, mais ce n’est sans doute pas une simple entorse », a confié l’ex-numéro 39 aux journalistes japonais présents. À moins d’un mois de la finale de Coupe de France face au PSG, Reims retient son souffle.

« On est venus en touristes »

Sur le terrain, difficile aussi de trouver matière à sourire. Contre une équipe montpelliéraine déjà reléguée, les Champenois ont livré une prestation indigeste, incapables de mettre du rythme ni de l’intensité. De quoi provoquer la colère froide de Samba Diawara : « On est venus en touristes. Quand on regarde le match, on se demande qui est l’équipe reléguée. Si on continue comme ça, il faudra juste espérer que nos adversaires soient encore plus mauvais que nous. »

Toujours cinq points d’avance sur le barragiste, Le Havre, à trois journées de la fin : mathématiquement, Reims est en ballottage favorable. Mais avec un Ito sur une jambe et un mental qui s’effrite, rien n’est encore gagné, et encore moins la Coupe de France.

Deux matchs de barrage et une finale de Coupe de France en quatre jours : voilà ce qui pend au nez de Reims