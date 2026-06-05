Alessandro Nesta : « Le prochain Lionel Messi, c'est... »

Lamine de son prénom, Yamal de son nom ! Au sujet du meilleur joueur du monde, Alessandro Nesta n’a aucune hésitation. Selon lui, l’Espagnol est le digne héritier de la Pulga : « Yamal est un joueur de très haut niveau et pour moi, il est le meilleur après Lionel Messi en ce moment. Messi décline à cause de son âge… Yamal est le meilleur. »

« Un joueur spécial, différent »

Et l’ancien défenseur de l’Italie de continuer, questionné sur ce thème à l’occasion d’un événement lié à Panini et à la Coupe du monde 2026 : « Il a un impact décisif sur chaque match, c’est un joueur spécial. Quand il touche le ballon, on voit à quel point il est différent des autres joueurs. »

Et Kylian Mbappé, alors ?

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