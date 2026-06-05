S’abonner au mag
  • Espagne
  • Barcelone

Alessandro Nesta : « Le prochain Lionel Messi, c'est... »

FC
13 Réactions
Alessandro Nesta : « Le prochain Lionel Messi, c'est... »

Lamine de son prénom, Yamal de son nom ! Au sujet du meilleur joueur du monde, Alessandro Nesta n’a aucune hésitation. Selon lui, l’Espagnol est le digne héritier de la Pulga : « Yamal est un joueur de très haut niveau et pour moi, il est le meilleur après Lionel Messi en ce moment. Messi décline à cause de son âge… Yamal est le meilleur. »

« Un joueur spécial, différent »

Et l’ancien défenseur de l’Italie de continuer, questionné sur ce thème à l’occasion d’un événement lié à Panini et à la Coupe du monde 2026 : « Il a un impact décisif sur chaque match, c’est un joueur spécial. Quand il touche le ballon, on voit à quel point il est différent des autres joueurs. »

Et Kylian Mbappé, alors ?

Post Instagram Voir sur instagram.com
Le nul de la Roja face à l’Irak fait réagir la presse espagnole

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Rayan Cherki doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
136
54

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.