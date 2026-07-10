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L’incroyable domination européenne en Coupe du monde depuis 1934

VM
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L’incroyable domination européenne en Coupe du monde depuis 1934

Toujours la même histoire. Avec la qualification des Bleus pour le dernier carré et l’élimination du Maroc en quarts de finale ce jeudi soir, au moins une sélection européenne est assurée d’accéder à la finale. Cela s’explique par le simple fait que la France, la Belgique et l’Espagne sont dans la même partie de tableau. Et cela confirme surtout une tendance implacable : l’Europe fait sa loi en Coupe du monde depuis bientôt un siècle.

All eyes on Europe

À l’exception de la finale du Mondial 1930 qui opposait l’Uruguay à l’Argentine, il y a toujours eu au minimum une nation européenne qui s’est hissée en finale d’une Coupe du monde depuis 1938. Parmi les 21 finales qui ont été jouées pour l’instant, 9 étaient carrément des finales 100% européennes.

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Petite stat’ amusante, il se trouve que 100% des finales d’Euro étaient des matchs entre nations européennes.

La cheville la plus importante de France n’inquiète pas les Bleus

VM

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