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La FFF va pouvoir renflouer les caisses grâce à la qualif des Bleus

EM
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La FFF va pouvoir renflouer les caisses grâce à la qualif des Bleus

Philippe Diallo peut souffler. Avant de partir sur le continent américain, le président de la FFF, Philippe Diallo, était revenu sur l’importance d’atteindre au minimum les demi-finales pour équilibrer les comptes de la fédé. C’est maintenant chose faite et elle va empocher un beau petit pactole.

24 barres au minimum

Avec cette victoire une nouvelle fois convaincante face au Maroc, la FFF est assurée d’empocher 23,6 millions d’euros au minimum pour une quatrième place plus 2,2 millions d’euros pour couvrir les « frais de préparation » selon L’Équipe.

Mais le jackpot peut continuer d’évoluer à la hausse. Une troisième place rapporterait 25,4 millions d’euros alors qu’une défaite en finale équivaut à 28,9 patates. Si les Tricolores remportent le graal, Philippe Diallo et la fédé remporteront la modique somme de 43,7 millions. Ils seront donc dans les clous pour la saison prochaine, économiquement parlant.

Cling, cling, cling !

La France compte désormais autant de victoires que l’Italie en Coupe du monde

EM

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