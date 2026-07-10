Ce qu'il faut savoir pour briller en société avant Espagne-Belgique

La bataille des chiffres. Avant le quart de finale entre l’Espagne et la Belgique pour savoir qui affrontera l’équipe de France le 14 juillet, voici 5 chiffres ou records, rapportés par Squawka, à retenir pour briller en société, et sur son canapé.

→ La seule fois que l’Espagne a gagné un quart de finale, elle est devenue championne du monde

Puisque les quarts de finale n’existaient pas en 1950, les éditions 1934, 1986, 1994 et 2002 se sont terminées au stade des « round of 8 » pour les Espagnols. La seule fois où ils sont passés, c’était en 2010, compétition qui s’est terminée par un titre mondial. Il y a quarante ans, c’était même les Belges qui les avaient éliminé.

→ La Belgique n’a pas gagné contre l’Espagne depuis 1986

Et oui, cette élimination de la Roja par la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 1986 aux tirs au but est la dernière fois où les Diables rouges battaient leur bête noire (7 défaites sur leurs 8 derniers matchs). La dernière victoire en 90 minutes ? En 1980.

→ Mikel Oyarzabal au panthéon des attaquants espagnols du Mondial ?

David Villa en 2010 et Emilio Butragueño en 1986 : les deux seuls Espagnols à avoir inscrit 5 buts en une édition. Mikel Oyarzabal est à 4 buts…

Embed t.co

→ Lukaku pourrait rejoindre Roger Milla en tant que super supersub

Recordman depuis 1990 du nombre de buts marqués par un remplaçant sur une édition avec le Cameroun, Roger Milla, 4 pions, pourrait être rejoint par Romelu Lukaku, une unité de moins pour l’instant.

→ Un record d’invincibilité pour la Roja

35 matchs consécutifs sans perdre – hors tirs au but – pour l’Espagne, série en cours depuis mars 2024 (26 victoires, 9 nuls), soit le même total qu’entre 2007 et 2009, son record jusque-là. Sans compter leur défaite aux tirs au but en finale de la Ligue des nations 2025 contre le Portugal, un match nul ou une victoire permettrait à l’équipe de Luis de la Fuente de battre sa marque et de porter son total à une rencontre du record absolu des sélections, détenu par l’Italie (37 entre 2018 et 2021).

En tout cas, on ne nous le souhaite pas.

Rudi Garcia : « Tout le monde nous voit déjà éliminés »