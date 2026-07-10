La Suisse encore privée de sa grande révélation

Condamnée à l’exploit. Déjà loin d’être favorite avant d’affronter les champions du monde en titre argentins, la Suisse devra une nouvelle fois se passer de l’un de ses meilleurs éléments offensifs en quarts de finale.

Absent face à la Colombie après un choc au genou reçu à l’entraînement, celui qui facture 3 buts et 2 offrandes depuis le début du Mondial devra soutenir ses partenaires depuis le banc de touche.

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En conférence de presse de veille de match, son sélectionneur, Murat Yakin, a officialisé son forfait : « Johan ne peut pas malheureusement pas jouer demain. Nous avons tout essayé, mais il n’y a pas le feu vert médical. » Un coup dur pour la Nati, qui devra donc compter sur Breel Embolo, Dan Ndoye ou Ruben Vargas notamment pour faire la différence devant.

À moins que le but ne soit d’emmener tout ce beau monde aux pénos pour faire briller Gregor Kobel.

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