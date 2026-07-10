Un ancien international français sur le banc du Sénégal ?

Et si Patrick Vieira se relançait en sélection ? C’est en tout cas ce que chuchote L’Équipe, qui annonce que du côté de la fédération sénégalaise, le nom de l’ex-international français serait dans les petits papiers de certains cadres.

En effet, un comité exécutif d’urgence de la fédé va se tenir samedi à Dakar, qui s’annonce explosif après l’élimination et le Mondial mouvementé des Lions de la Teranga, et la question du sélectionneur pourrait bien être au centre des débats. Avec un potentiel nom qui reviendrait donc : Patrick Vieira.

Après des expériences sur les bancs de New York, Nice, Crystal Palace, Strasbourg et le Genoa, le natif de Dakar n’a encore jamais entraîné de sélection nationale. D’ici là, tout reste à faire, puisque Pape Thiaw est toujours en poste et qu’il aurait même signé un contrat en plein compétition.

Ça serait quand même une belle relance pour un coach qui attend toujours son heure de gloire.