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Une bonne nouvelle pour le Sénégal

LB
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Une bonne nouvelle pour le Sénégal

Vers l’apaisement. Jusque-là, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, n’avait toujours pas signé son contrat avec sa fédération. Un souci administratif désormais résolu, a expliqué le sélectionneur des Lions de la Teranga en conférence de presse.

Pas un problème d’argent

« C’est vrai qu’il y a des dysfonctionnements mais que ce soit les joueurs, moi, le staff ou la fédération, on est focus sur le match de demain, c’est le plus important », a d’abord expliqué Thiaw. « Le contrat, c’est réglé. Ça a pris trop de temps. La seule chose que j’avais à éclaircir n’a jamais été un problème d’argent mais plutôt de principe et de respect », a-t-il ensuite précisé lors de la conférence de presse avant la rencontre face à la Norvège. Les Sénégalais sont déjà sous pression après leur défaite face à l’équipe de France (3-1) et devront s’assurer les trois points pour éviter de prendre la porte.

Ne reste plus qu’à régler les problèmes d’hôtel.

Kalidou Koulibaly préfère les mosquées aux boîtes de nuit

LB

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