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Grosse surprise dans la compo espagnole, Rudi Garcia retrouve ses cadres

JF
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Grosse surprise dans la compo espagnole, Rudi Garcia retrouve ses cadres

De la Fuente a tranché dans le vif ! Parfois critiqué pour son manque d’impact lors des grands matchs, Pedri ne pourra cette fois-ci par être pointé du doigt. La raison ? Le milieu de terrain du Barça va débuter le quart de finale de Coupe du monde face à la Belgique sur le banc !

Pedri sur le banc, Doku et De Bruyne titus

Le technicien espagnol a décidé de faire confiance à Fabián Ruiz pour se frotter aux Diables rouge, lui qui avait perdu sa place dans le onze de départ depuis le premier match et le nul face au Cap-Vert. Du reste, c’est du classique, avec les 10 mêmes autres que d’habitude.

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Chez Rudi Garcia, on change aussi quelques petites têtes par rapport à l’équipe qui a démarré contre les États-Unis. Amadou Onana blessé, le milieu est remodelé. Nicolas Raskin et Youri Tielemans sont alignés dans l’entrejeu, avec le retour de Kevin de Bruyne en meneur de jeu devant eux. Nouveau retour chez les cadres, Jérémy Doku retrouve sa cape de titulaire après un tour sur le banc en huitième.

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  Espagne (4-2-3-1) : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

  Belgique (4-2-3-1) : Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans, Raskin – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere.

Ce qu'il faut savoir pour briller en société avant Espagne-Belgique

JF

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