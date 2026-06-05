Tottenham recrute une figure de Liverpool

Passer du 5e au 17e de Premier League, on pourrait appeler ça un déclassement. C’est normal, parce que c’est un déclassement. Mais Tottenham n’est pas n’importe quel 17e de Premier League et ses moyens lui permettent de relancer un joueur capé et expérimenté.

Andrew Robertson, le capitaine de l’Écosse au Mondial a signé librement avec les Spurs, après 378 matchs à Liverpool depuis 2017, 2 Premier League et une Ligue des champions remportée… face à Tottenham en 2019. Le joueur de 32 ans rejoint le club londonien après avoir été déclassé par Milos Kerkez, arrivé à l’été 2025.

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Une approche de la Juventus en dernière minute

« Andy est quelqu’un que j’admire depuis plusieurs années et il apportera à notre équipe des qualités techniques exceptionnelles, de l’expérience, du leadership et un état d’esprit remarquable », blablate Roberto De Zerbi dans le communiqué officiel du club.

L’ancien numéro 26 de Liverpool avait été approché par les Spurs en janvier, mais les Reds avaient bloqué le transfert. Selon ESPN, la Juventus a tenté une approche de dernière minute, sans succès. La durée de son contrat n’a pas été précisée.

Il rejoint un club tout proche de la relégation la saison dernière, pour tenter de redresser la barre au sein d’une équipe sans leader. You’ll never walk alone à Tottenham, Andy.

Tottenham reste englué dans la zone rouge, Liverpool dans le top 4