Quand Tudor confond Slot avec un membre du staff de Tottenham

Du grand art. Avant la rencontre entre Liverpool et Tottenham, où les Spurs ont arraché le match nul grâce à Richarlison (1-1), Tudor a fait une belle bourde. Alors qu’il souhaitait faire la traditionnelle poignée de main avec l’entraîneur adverse, le technicien croate a confondu son confrère de Liverpool avec… un de ses propres assistants, qui est également chauve.

Igor Tudor thought this random bald man was Slot 😭😭😭pic.twitter.com/lyaxwapxib — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) March 15, 2026

Une scène cocasse

L’ancien entraîneur de l’OM s’est rapidement rendu compte de sa bêtise et Allan Dixon, responsable des relations avec les joueurs de Tottenham Hotspur depuis plusieurs années, qui est donc apparemment le sosie d’Arne Solt, s’est contenté d’échanger quelques mots suivis d’un sourire gêné. En grande difficulté depuis sa prise de poste, Tudor a enfin pris un point en championnat après une série noire de quatre défaites (TCC). Grâce à ce nul, les Spurs prennent un petit point d’avance sur West Ham, premier relégable.

En tout cas, ça nous fait bien marrer.