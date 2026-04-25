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  • J31
  • Mayence-Bayern Munich (3-4)

Le drôle de doigt d’honneur d’Olise à Musiala

UL
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Le drôle de doigt d’honneur d’Olise à Musiala

Fuck you, fuck you really really you hou hou. Michael Olise s’est transformé en Lily Allen à la fin de la folle remontée du Bayern Munich à Mayence (3-4). Grand artisan de la folle deuxième période des Bavarois, qui ont comblé un déficit de trois buts en 40 minutes, Michael Olise n’a pas voulu figurer sur le selfie de son coéquipier Jamal Musiala, lui aussi buteur. Au lieu de lui dire, il s’est fendu d’un p’tit majeur à l’Allemand, qui promenait son cellulaire sur la pelouse de la MEWA Arena.

Ce geste redonne du grain à moudre à l’idée du joueur nonchalant et irrespectueux. Après le titre des Bavarois en Bundesliga, l’international français n’était pas apparu sur la photo de groupe des Munichois, ce qui avait soulevé quelques critiques en Bavière. Avec ses buts et ses passes décisives, Olise semble s’en foutre.

All eyes on him.

Pas de vainqueur entre le Bayern et le Barça, qui peuvent encore rêver de finale

UL

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