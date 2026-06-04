Accord de diffusion trouvé entre FIFA+ et DAZN

Il faudra bientôt un mode d’emploi pour savoir où regarder du foot. La FIFA et DAZN ont conclu un accord concernant l’intégration du contenu FIFA+ au portefeuille de la plateforme de diffusion anglaise.

Seront ainsi disponibles environ 8 500 matchs en direct par an, issus des championnats d’une centaine d’associations membres de la FIFA, mais aussi des programmes originaux et du contenu d’archives. Une partie des contenus seront disponibles gratuitement, et les abonnés DAZN pourront également profiter de contenus « premium ».

🚨 FIFA+ débarque sur DAZN : la « maison mondiale du football » prend forme 🤩 FIFA+ sur DAZN proposera chaque année quelque 8500 matches en direct issus des championnats d’une centaine d’associations membres de la FIFA ℹ Plus d'infos 👉 https://t.co/20UrUlk1Bb pic.twitter.com/ykjIAYhuq7 — FIFA (Français) (@fifacom_fr) June 4, 2026

La « Maison mondiale du football »

Les deux entités avaient déjà collaboré à l’occasion de la Coupe du monde des clubs 2025, et le bilan a été jugé convaincant pour prolonger l’entente. FIFA+ et DAZN souhaitent ainsi créer avec cette collaboration la « maison mondiale du football ».

« L’intégration de FIFA+ à DAZN marque une étape majeure dans notre ambition de rendre le football véritablement mondial et accessible à tous », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire général de la FIFA. DAZN proposera des fonctionnalités telles que des discussions en direct avec des footballeurs ou des expériences interactives entre les utilisateurs.

Et connaissant la FIFA, ils devraient être à cheval sur les paiements.

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