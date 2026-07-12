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Les notes d'Argentine-Suisse

Par Ulysse Llamas
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Les notes d'Argentine-Suisse

Non sans peine, les Argentins ont disposé de la Suisse pour entrer dans le dernier carré du Mondial. Ils peuvent dire merci à la frappe de Julián Alvarez, qui porte bien son nom et à Breel Embolo, qui déchire les cœurs.

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Julián Álvarez

Trouver des surnoms pour qu’ils collent parfaitement à la peau dix ans après, ils sont forts ces Argentins.

Note de la rédaction 7/10
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Alexis Mac Allister

À la fois horloger et couteau, il lui manquait le côté discret pour qu’on le confonde avec un type de Genève.

Note de la rédaction 8/10
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Votre note /10

73453

Enzo Fernández

Dire qu’il fait tout ce remue-ménage pour affronter la France en petite finale.

Note de la rédaction 6/10
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Votre note /10

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Granit Xhaka

Après Raphaël Glucksmann, Fabien Roussel, Karim Bouamrane, Philippe Brun, Jérôme Guedj, Bernard Cazeneuve, Boris Vallaud, les rouges et leurs nuances ont un candidat en plus pour 2027.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

Les flops

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Lionel Messi

La bonne nouvelle, c’est qu’il lui reste encore deux matchs pour retrouver de son pied gauche.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Breel Embolo

Après cent matchs, c’est normal que ce mondial déchire les cœurs.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Fabian Rieder

Cristian Romero et lui sont restés collés comme deux tantes en festival. Le Suisse avait oublié la lampe frontale

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Nicolás Tagliafico

Le type placé à côté du conducteur dans une voiture à cinq sans fenêtres : il peut faire les blagues qu’il veut et mettre la musique qu’il souhaite, il restera insupportable tout le trajet.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Rodrigo De Paul

Si le monde est séparé en juillettistes et aoûtiens, lui part en vacances en septembre.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

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Par Ulysse Llamas

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