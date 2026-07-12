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- Argentine-Suisse
Les notes d'Argentine-Suisse
Non sans peine, les Argentins ont disposé de la Suisse pour entrer dans le dernier carré du Mondial. Ils peuvent dire merci à la frappe de Julián Alvarez, qui porte bien son nom et à Breel Embolo, qui déchire les cœurs.
Julián Álvarez
Trouver des surnoms pour qu’ils collent parfaitement à la peau dix ans après, ils sont forts ces Argentins.
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Alexis Mac Allister
À la fois horloger et couteau, il lui manquait le côté discret pour qu’on le confonde avec un type de Genève.
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Enzo Fernández
Dire qu’il fait tout ce remue-ménage pour affronter la France en petite finale.
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Granit Xhaka
Après Raphaël Glucksmann, Fabien Roussel, Karim Bouamrane, Philippe Brun, Jérôme Guedj, Bernard Cazeneuve, Boris Vallaud, les rouges et leurs nuances ont un candidat en plus pour 2027.
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Les flops
Lionel Messi
La bonne nouvelle, c’est qu’il lui reste encore deux matchs pour retrouver de son pied gauche.
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Breel Embolo
Après cent matchs, c’est normal que ce mondial déchire les cœurs.
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Fabian Rieder
Cristian Romero et lui sont restés collés comme deux tantes en festival. Le Suisse avait oublié la lampe frontale
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Nicolás Tagliafico
Le type placé à côté du conducteur dans une voiture à cinq sans fenêtres : il peut faire les blagues qu’il veut et mettre la musique qu’il souhaite, il restera insupportable tout le trajet.
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Rodrigo De Paul
Si le monde est séparé en juillettistes et aoûtiens, lui part en vacances en septembre.
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Par Ulysse Llamas