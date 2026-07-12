Mondial 2026

Quarts

Argentine-Suisse

Les notes d'Argentine-Suisse

Par Ulysse Llamas le Dimanche 12 Juillet à 06:05 Réactions

Non sans peine, les Argentins ont disposé de la Suisse pour entrer dans le dernier carré du Mondial. Ils peuvent dire merci à la frappe de Julián Alvarez, qui porte bien son nom et à Breel Embolo, qui déchire les cœurs.