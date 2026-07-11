Macron sera présent si la France va en finale

Chat noir ou porte-bonheur ? S’il n’assistera pas à la demi-finale face à l’Espagne à Dallas ce mardi 14 juillet pour cause de fête nationale, Emmanuel Macron a assuré au micro de RMC qu’il se rendra à New York dimanche prochain en cas de finale. Après avoir assisté à France-Croatie en 2018 à Moscou (4-2), à la demi-finale face au Maroc (2-0) puis à la finale perdue face à l’Argentine (3-3, 4-2 T.A.B.) à Lusail en 2022, le président de la République sera présent au MetLife Stadium dimanche en cas de qualification de l’équipe de France.

Deux étoiles pour deux quinquennats ?

Si les Bleus éliminent l’Espagne mardi prochain – après que cette dernière a peiné face à la Belgique vendredi en quarts de finale (2-1) –, les hommes de Didier Deschamps se hisseraient en finale pour la troisième fois consécutive et égaleraient le record du Brésil (1994, 1998 et 2022). En cas de nouveau succès, Emmanuel Macron deviendrait le premier président français à voir l’équipe de France remporter deux fois la Coupe du monde sous son mandat.

On en est encore loin.

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