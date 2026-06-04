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Le président de Fenerbahçe derrière les barreaux

MJ
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Le président de Fenerbahçe derrière les barreaux

Le Prison FC tient peut-être son nouveau président. Le sulfureux Sadettin Saran, à la tête de Fenerbahçe depuis septembre 2025, a été condamné ce jeudi à deux ans et demi de prison pour « incitation aux paris illégaux », sans mandat de dépôt, selon l’agence de presse étatique Anadolu.

À quelques jours de la fin de son mandat, il n’aura même pas eu le temps de profiter tranquillement de son repos. La justice turque lui reproche la diffusion de publicités pour des sites de paris illégaux sur une plateforme vidéo qui lui appartient. L’homme d’affaires a déjà annoncé son intention de faire appel.

Deux frères, deux fauves

Il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Son frère a lui aussi écopé de la même peine, assortie d’une amende de 562 500 livres turques, soit environ 10 500 euros chacun.

Il faudra donc payer Sadettin à la société.

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MJ

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