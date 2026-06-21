Malade, Jérémy Doku déclare forfait contre l’Iran

Ma famille d’abord. Titularisé lors du premier match de poule contre l’Égypte (1-1), Jérémy Doku ne sera pas du voyage à Inglewood face à l’Iran. Alors que son absence était déjà grandement discutée au vu de l’accouchement de sa compagne, l’ailier de Manchester City capitule pour une toute autre raison. Comme annoncé par la sélection belge sur son compte X, une maladie le gênerait depuis plusieurs jours.

Embed t.co

À bout de souffle

Après la rencontre contre les Pharaons, Rudi Garcia avait déjà prévenu sur son état de santé : « la situation s’améliore nettement, mais Jérémy restait contrarié par ce problème respiratoire. Il n’était pas au sommet de sa forme depuis l’apparition de ces soucis il y a quelques jours ». Pour cause, le feu follet tirait une grise mine, sur les images des entraînements des Diables rouges. Une situation qui ne semble pas s’être améliorée, au vu de sa conférence de presse, à la veille d’affronter la Team Melli : « Jérémy Doku est forfait, c’est comme ça, on ne peut pas l’aligner. Il n’est pas à 100% médicalement. Il doit améliorer sa récupération ». À moins d’une surprise, Dodi Lukebakio devrait assurer son remplacement sur le côté gauche.

Peut-être est-il atteint de la maladie d’amour, qui sait ?

Pronostic Belgique Iran : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026