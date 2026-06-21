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Laval champion de France

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Laval champion de France

L’aval de la nation. Pendant que la planète football suivait les matchs de la Coupe du monde samedi soir, l’Étoile lavalloise allait difficilement remporter son quatrième titre de champion de France de futsal consécutif. En finale des play-off à Reims, les Mayennais ont battu le Sporting Paris 5-4 alors qu’ils étaient menés 2-0.

Un retour en Ligue des champions

« Gagner une fois, c’est dur, mais gagner quatre fois de suite, c’est exceptionnel, il n’y a que notre adversaire qui l’avait fait »déclarait le pivot de l’équipe Abdessamad Mohammed au micro d’Ici Mayenne à la fin du match. Grâce à ce nouveau titre, Laval disputera une nouvelle fois la Ligue des champions. L’occasion de prendre sa revanche après la quatrième place frustrante glanée cette saison. Au foot à onze la saison prochaine, le Stade lavallois jouera de son côté la Ligue 2.

Changement d’ambiance noir.

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MBC

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