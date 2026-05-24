Laval vient à bout de Rouen et reste en Ligue 2

Laval 1-0 Rouen

But : Sellouki (25e) pour Laval

Exclusion : Rocha Santos (12e) côté Rouen

Malik Sellouki veut sa statue à Laval.

Sous un soleil de plomb, Laval a conservé sa place en Ligue 2, ce dimanche, en venant à bout de Rouen (1-0). Les Normands avaient réalisé une bonne entame de partie, mais ils ont vu leur élan être vite coupé avec une exclusion rapide de Kenny Rocha Santos, qui paraissait assez sévère (12e). Contraints de descendre leur bloc, les gars de Régis Brouard ont cédé quelques minutes plus tard lorsque Malik Sellouki a dégainé et trouvé la lucarne gauche d’Axel Maraval (1-0, 25e). Les 9 634 spectateurs présents à Francis Le Basser ne le savaient pas encore, mais ils venaient de voir là le seul et unique but de la rencontre, globalement âpre et très disputée. Même en infériorité numérique, les Rouennais ont livré une seconde période intéressante et n’ont jamais lâché, mais le très expérimenté Mamadou Samassa a tout verrouillé derrière et anéanti les derniers espoirs adverses.

Laval souffle un bon coup, Rouen reste au troisième échelon.

Laval (5-2-3) : Samassa – Bane, Ouaneh, Kouassi (Vargas, 69e), Bianda, Samma – Thomas (Mbayo, 59e), Montet (Bernard, 69e) – Sellouki, Camara, Houdayer. Entraîneur : Olivier Frapolli.

Rouen (4-4-2) : Maraval – Goprou, Bouzamoucha, Mendy, Bassin – Kérouédan (Titebah, 70e), Rocha, Benzia (Egny, 73e), Cartillier – Seydi (Fuss, 70e), Ba Sy (Faye, 70e). Entraîneur : Régis Brouard.

Barrages Ligue 2 : suspense total entre Rouen et Laval