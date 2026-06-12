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Deux clubs de Ligue 2 ont trouvé leur nouvel entraîneur

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Deux clubs de Ligue 2 ont trouvé leur nouvel entraîneur

Un coach de National dans un club qui a failli y aller. Le Stade lavallois, barragiste de Ligue 2, a annoncé ce vendredi la nomination de David Vignes sur son banc. L’entraîneur a hissé le FC Fleury à la 4e place de National, avec le 14e budget. Passé par Pau, où il a fini sa carrière de joueur, avant de devenir assistant au Cercle Brugge (2018-2019), il avait rejoint le club francilien en 2023. Il a signé à Laval un contrat de trois ans.

Son prédécesseur, Olivier Frapolli, au club depuis 2019, s’est engagé pour deux ans ce jeudi à Grenoble. Le GF38 a également indiqué l’arrivée de Yohann Magnin, milieu de terrain de 28 ans aux 93 matchs de Ligue 1 avec Clermont, en provenance du CSKA 1948 (Bulgarie).

On échange les entraîneurs et les joueurs comme des cartes Panini en Ligue 2.

Dunkerque perd gros malgré un bijou, belle opération pour Clermont

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