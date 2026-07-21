Alban Lafont se tire du FC Nantes

Un Canari (re)prend son envol. Après avoir fait partie du voyage en Amérique pour la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, Alban Lafont s’apprête à voyager de nouveau. Comme l’indique L’Equipe, le portier devrait signer un contrat de trois ans avec Ademspor, club kurde qui évolue dans le championnat turc. Le FC Nantes devrait récupérer un bâton pour cette affaire.

En quête de constance

Avant de filer en prêt au Panathinaïkos pour y faire une saison pleine, le gardien de 27 piges s’était imposé dans les cages des Nantais malgré une irrégularité notable. Freiné par les blessures lors de l’exercice 2023-2024, l’ancien Toulousain a perdu sa place et clôt son histoire sur les rives de l’Erdre avec 198 matchs au compteur. Fraîchement recruté, Maxime Dupé devrait donc assurer le rôle de dernier rempart.

Alors, plutôt grec ou kebab ?

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