Une révélation du Mondial s’apprête à filer en Arabie Saoudite

Un été qui file à toute allure. Après une Coupe du monde remarquée avec les Pays-Bas, Crysencio Summerville serait proche de s’engager avec Al-Hilal. Comme le rapporte The Athletic, le club saoudien et West Ham seraient tombés d’accord autour d’un deal avoisinant les 80 patates. Un contrat de longue durée attendrait le fan d’Arjen Robben qui n’a pas tardé à animer le mercato.

Une offre de l’AS Roma refusée

Il aurait pu défendre les couleurs du Suriname, et celles de l’AS Roma. En effet, s’il a bien choisi les Oranje, le type a manifesté l’intérêt de l’écurie italienne qui était prête à débourser 46 briques pour s’attacher ses services dès ce mois de juillet. Plus que prometteur avec ses deux buts pour autant de passes décisives en quatre matchs de Coupe du monde, Summerville devrait bien s’envoler pour l’Arabie Saoudite après deux saisons passées chez les Hammers au cours desquelles il a inscrit 8 pions en 56 apparitions.

Prolonger le plaisir en Europe, c’est louve-pé.

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