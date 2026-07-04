L’Angleterre échoue déjà

Cauchemar à l’hôtel. La sélection anglaise est arrivée au Mexique vendredi soir pour affronter la Tri en huitièmes de finale, dans un match finalement joué à minuit ce lundi. Pour ce déplacement, les Three Lions souhaitaient garder la localisation de leur hôtel secrète afin d’éviter d’être réveillés en plein milieu de la nuit par ces dingos de supporters mexicains. Spoiler : c’est aussi loupé que le penalty de Harry Kane en quarts de finale de Coupe du monde 2022 contre la France !

Un accueil hostile

À leur arrivée à l’hôtel, les Anglais ont été accueillis par les cris et les sifflets des supporters mexicains, informés de la localisation et bien décidés à perturber une nouvelle fois le sommeil de leurs adversaires. Rappelons qu’à la veille du seizième de finale entre le Mexique et l’Équateur, certains d’entre eux avaient tiré des feux d’artifice pour réveiller Willian Pacho et ses collègues. Pour limiter l’impact des possibles perturbations orchestrées par les supporters de la Tri, le staff de Thomas Tuchel a distribué des bouchons d’oreilles à ses joueurs.

Et dire que normalement, ce sont les Anglais qui sont les plus bruyants à l’étranger…

La FIFA rétropédale sur l’horaire de Mexique-Angleterre