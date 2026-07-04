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La France devra se passer de l'un de ses cadres face au Paraguay

LB
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La France devra se passer de l'un de ses cadres face au Paraguay

Soldat à terre. Alors que l’équipe de France défiera le Paraguay en 8e de finale ce samedi, Didier Deschamps ne pourra pas reconduire exactement le même onze que celui aligné face à la Suède (3-0). Selon RMC Sport, Aurélien Tchouaméni est forfait pour la rencontre.

Une gêne à la cuisse

Après son absence à l’entraînement avant la rencontre face à l’Irak, le milieu de terrain du Real Madrid se serait blessé lors de l’entraînement du jour. Selon les informations de RMC Sport, il aurait ressenti une gêne au niveau de la cuisse et pourrait être indisponible durant quatre jours. Il serait donc absent pour le 8e de finale mais pourrait bien être de retour pour un potentiel quart de finale le 9 juillet prochain en cas de qualification. Face à l’Albirroja il devrait être remplacé par Manu Koné dans le double pivot aux côtés d’Adrien Rabiot. Le staff médical des Bleus n’a pour le moment pas confirmé l’information.

Affaire à suivre.

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LB

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