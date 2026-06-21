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Un cadre des Bleus absent à l’entraînement

LB, avec JB et TD à Philadelphie
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Un cadre des Bleus absent à l’entraînement

L’empire du milieu. À la veille de la rencontre face à l’Irak, les Bleus se sont entraînés quinze minutes face à la presse. Seul Aurélien Tchouaméni manquait à l’appel.

Aucune inquiétude pour le milieu tricolore

Si le milieu de terrain du Real Madrid, titulaire dans le double pivot aux côtés d’Adrien Rabiot face au Sénégal (3-1) était absent, aucune inquiétude à avoir en revanche. Selon les informations de nos envoyés spéciaux, le numéro 8 des Bleus n’est pas blessé, il est resté en salle à faire du vélo. Il devrait être sur le banc face à l’Irak, Didier Deschamps souhaiterait plutôt titulariser Manu Koné pour cette rencontre.

Tout est bien qui finit bien.

LB, avec JB et TD à Philadelphie

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