Le couperet est tombé pour Lamine Yamal

Retour en grandes pompes. Buteur pour sa première titularisation en Coupe du monde et sorti à la mi-temps de la rencontre face à l’Arabie saoudite (4-0), Lamine Yamal est « en parfaite condition pour enchaîner des matchs », a annoncé Luis de la Fuente en conférence de presse d’après-match.

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Les éloges pour Yamal et Oyarzabal

Particulièrement satisfait du rendement de son équipe, le sélectionneur espagnol a mis fin à toute polémique concernant la sortie de Yamal à la mi-temps : « Si le résultat avait été différent, il aurait joué davantage. Le match était plié et nous avons estimé que sa contribution était ce dont nous avions besoin pour qu’il puisse être présent tout le match la prochaine fois. Il a terminé la première mi-temps très content, il est de retour », a-t-il assuré.

De la Fuente a également encensé la prestation de Mikel Oyarzabal, particulièrement en difficulté lors du premier match face au Cap-Vert (0-0) et auteur d’un doublé ce dimanche : « que dire d’Oyarzabal: il avait eu quelques petits soucis, on ne peut pas tout raconter, mais il affiche toujours un rendement exceptionnel. Il a un impact énorme en sélection, comme aucun autre joueur au monde. Dans ce match, il a été le premier footballeur à inscrire deux buts et une passe décisive en 24 minutes ». Le sélectionneur ibérique a toutefois tenu a prévenir ses ouailles qu’ils devraient encore hausser leur niveau de jeu s’ils souhaitaient aller au bout de la compétition : « Il faut continuer à progresser si nous voulons arriver au 19, aujourd’hui il y a aussi de l’autocritique. L’aspect le plus positif, c’est que cette équipe a une marge de progression exceptionnelle. Aujourd’hui, nous avons corrigé des aspects du jeu qui n’avaient pas bien fonctionné l’autre jour ».

La machine s’est mise en marche.

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