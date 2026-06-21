Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal marquent l'histoire

Pas mal pour une première. Alors que l’Espagne devait absolument réagir face à l’Arabie saoudite après son match nul face au Cap-Vert (0-0) pour ne pas compromettre leurs chances de qualification, Lamine Yamal a mis la Roja sur les bons rails dès la 10e minute.

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Une première pour Yamal et pour l’Espagne

En inscrivant son premier but en Coupe du monde pour sa première titularisation dans la compétition, Yamal est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à avoir marqué dans une compétition continentale après Pelé. Il a également mis fin à une série de 299 minutes consécutives de la Roja sans marquer en Coupe du monde.

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La réussite espagnole a été totale dans le premier acte puisque Mikel Oyarzabal a également signé un doublé, devenant le joueur le plus rapide à inscrire deux buts avec l’Espagne en Coupe du monde.

De quoi enfin parfaitement le Mondial de la Roja.