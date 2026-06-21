Le Real rétropédale sur le dossier Olise

C’est oui ou bien c’est non ? Alors que plusieurs médias évoquaient un intérêt du Real Madrid pour Michael Olise dès ce mercato, le club merengue a démenti toute information indiquant une prise de contact avec le joueur dans un communiqué publié samedi.

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Aucun contact direct avec le joueur

« Face aux informations publiées dans divers médias concernant un supposé intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid C. F. souhaite préciser qu’il n’a entretenu aucun contact direct ou indirect avec ledit joueur, ses représentants ou des personnes de son entourage », indique la Casa Blanca. « Le Real Madrid tient également à souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité. Les deux clubs ont toujours maintenu une relation fondée sur la confiance et le respect réciproque, ce qui se reflète, entre autres, dans la conviction partagée que tout éventuel intérêt pour un joueur appartenant à l’autre club doit être traité en premier lieu entre les deux entités elles-mêmes, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont historiquement présidé aux relations entre le Bayern Munich et le Real Madrid », a conclu le club madrilène. Pas de discussion donc selon les dires du club, mais un intérêt qui n’est pas infirmé.

Un nouvel arc mercato qui risque de déplaire à Didier Deschamps.

Le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour Michael Olise ?