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Aitana Bonmatí au Mexique pour la Coupe du monde

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Aitana Bonmatí au Mexique pour la Coupe du monde

Une vie de star. La Coupe du monde, Aitana Bonmatí sait la gagner. Désormais, la joueuse titrée avec l’Espagne en 2023 sait la suivre en tant que commentatrice télé. La récente lauréate de la Ligue des champions avec le FC Barcelone a passé les dix premiers jours de ce Mondial en tant que consultante pour la chaîne de télé américaine TUDN qui diffuse les matchs en espagnol.

Le casque, la fête et… Gianni Infantino

Présente au Mexique, la triple Ballon d’or a notamment commenté la rencontre entre la Colombie et l’Ouzbékistan. Sa pige chez TUDN est désormais terminée, mais l’Espagnole a profité de cette expérience à fond.

Lorsqu’elle ne portait pas de casque sur la tête, Aitana Bonmatí discutait football avec une jeune mexicaine fan du Barça, faisait la fête dans les rues avec les supporters mexicains ou encore prenait un selfie avec le crâne d’œuf de Gianni Infantino.

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Assurément le pire moment de son voyage.

En direct : Espagne-Arabie saoudite (0-0)

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