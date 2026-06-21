Lucas Digne sous le charme de Michael Olise

Le tiktokeur Digne entre dans la trend Olise. Présent en conférence de presse samedi avant France-Irak, Lucas Digne, accompagné de son sourire Colgate, a évoqué la montée en puissance de Michael Olise dans le groupe des Bleus.

Pour le latéral français habitué à se taper des oppositions contre Olise depuis plusieurs jours, l’attaquant du Bayern Munich « a quelque chose de magique ». « Il a un pied gauche qui lui permet de faire des choses incroyables », développe Digne.

« C’est quelqu’un d’incroyable dans le groupe et sur le terrain »

Celui qui dispute sa deuxième Coupe du monde douze ans après le Brésil a aussi salué le comportement de Michael Olise, difficile à cerner quand on ne connaît pas bien ce personnage discret. « C’est un bonheur de l’avoir au quotidien avec nous. Il arrive à apporter sa joie. Même s’il est un peu plus distant en dehors du terrain avec vous, c’est quelqu’un d’incroyable dans le groupe et sur le terrain. »

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