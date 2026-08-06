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Monaco en sait plus sur son futur adversaire de barrages

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Monaco en sait plus sur son futur adversaire de barrages

C’est maintenant ou jamais pour être un hipster, avant le début des compétitions européennes. Si les supporters lyonnais ont dû jeter un coup d’œil à la victoire du Fenerbahçe sur le Sturm Graz (0-2), futurs adversaires en barrages de C1 si l’OL fait mieux que son match raté à Prague (2-1 pour le Sparta mardi soir), les Monégasques surveillaient une autre rencontre deux crans plus bas, qualificative pour les barrages de Ligue Conférence.

Les Danois d’Århus continuent leur rêve d’Europe

Le club de la principauté affrontera le perdant de la confrontation entre les Hongrois du Ferencváros et les Polonais du Górnik Zabrze en C3. Les seconds, qui ont le kebabier Lukas Podolski comme propriétaire après sa retraite il y a quelques mois, gardent toutes leurs chances après avoir perdu sur le plus petit des scores à l’extérieur (1-0).

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En Ligue des champions, les Danois d’Århus, auteurs d’une remontada de folie au deuxième tour contre Poznań (1-4, 1-4, 3-4 t.a.b.), poursuivent bien leur rêve européen en s’imposant 2-1 contre les Azerbaïdjanais de Sabah. Les champions en titre de Superligaen ne se sont plus qualifiés en Coupe d’Europe depuis la saison 1997-1998, accomplissement qui va forcément se réaliser, puisqu’ils termineront dans le pire des scénarios en C4.

Plus de buzz depuis 1998 mais pas de pub pour vendre sa voiture.

Les résultats de la soirée :

Ligue Conférence

Brann 0-1 Apollon Limassol

Panathinaïkos 1-1 CSKA Sofia

Ligue Europa 

Ferencváros 1-0 Górnik Zabrze

Ligue des champions 

Århus 2-1 Sabah FC

Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz

Monaco connaît ses deux adversaires potentiels en barrage de Ligue Conférence

NB

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