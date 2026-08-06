Un joueur ougandais battu à mort à proximité de son domicile

Le football ougandais est en deuil. David Owori, capitaine du SC Villa et international avec les Cranes, est mort mercredi à l’âge de 27 ans des suites d’une violente agression survenue près de son domicile, à Kampala. Le joueur aurait été attaqué mardi soir par plusieurs individus dans le quartier de Makindye.

Selon le média ougandais Daily Monitor, des témoins les auraient vus le frapper avec des pavés avant de lui dérober ses affaires et de prendre la fuite. D’abord transporté dans une clinique alors qu’il était encore conscient, Owori a ensuite été transféré au Case Hospital, où son état s’est détérioré et où il a fini par succomber à ses blessures.

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Le SC Villa réclame justice

« Cet acte insensé a privé le club et le pays d’un capitaine dévoué et d’un sportif prometteur », a déploré le SC Villa, qui a demandé aux autorités de retrouver et de poursuivre les responsables de cette agression. Le club s’est également engagé à accompagner la famille du joueur et à lui offrir « des funérailles dignes et respectueuses ».

Passé par le Vélez CF en Espagne, puis par l’Utsiktens BK en Suède, David Owori était revenu au SC Villa en 2023. Le milieu, également capable d’évoluer au poste de latéral droit, avait participé au dix-septième titre de champion d’Ouganda remporté par le club en 2024 avant d’en devenir le capitaine.

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

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