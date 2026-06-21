Un retour de taille pour la Belgique

D’un jour à l’autre le discours n’est plus le même. Alors que Rudi Garcia en conférence de presse d’avant-match avait assuré que Romelu Lukaku n’était pas en mesure de disputer un match entier, le tacticien français a revu sa copie puisqu’il a décidé de l’aligner dans son onze de départ.

Quatre changements au total

Alors qu’il n’avait pas été titularisé depuis le 9 juin 2025, Lukaku va donc connaître sa 128e sélection avec les Diables rouges et devenir ainsi le troisième joueur le plus capé du Plat Pays. « Pour l’instant, il joue le rôle de super remplaçant et cela fonctionne bien », a notamment déclaré Garcia en conférence de presse en référence à son entrée fracassante face à l’Égypte lors du premier match (1-1). Une aubaine pour le natif d’Anvers qui n’a joué que 64 minutes cette saison avec Naples à cause de deux graves blessures au biceps fémoral puis au psoas.

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Pour cette rencontre, Garcia a donc décidé de faire quatre changements avec les titularisations d’Alexis Saelemaekers qui remplace Jérémy Doku forfait pour une infection respiratoire, de Maxim De Cuyper à la place de Timothy Castagne et de Nicolas Raskin en lieu et place d’Amadou Onana.

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Attention au premier virage.